ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

علمت «بوابة فيتو» من مصادرها الخاصة أن مباحث مديرية أمن الأقصر تمكنت من إلقاء القبض على 5 أشخاص من أصحاب شركة المقاولات التي قامت بأعمال التنقيب بدلا من الترميم بقصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر.

ضبط المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي في الأقصر

وتم ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار خلال الساعات القليلة الماضية، وجاري عرض المتهمين الـ5 على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، في تهمة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي بالأقصر.

شواهد أثرية بحفرة قصر ثقافة الطفل بالأقصر

في وقت سابق، علمت بوابة «فيتو» من مصادرها الخاصة أنه انتقلت اللجنة الثلاثية الأثرية التي شكلتها منطقة آثار الأقصر، يوم الأحد الماضي، إلى الموقع ووجدت حفرة تدل على التنقيب بشكل جذري، كما تم العثور على أدوات الحفر مثل الكوريك والمقطف ومعدات إضاءة وملابس العمل التي كانوا يرتدونها.

كما أن الأشخاص الذين قاموا بالتنقيب بيتوا النية على الحفر خلسة للتنقيب عن الآثار ووفروا أساليب المعيشة، وأيضا تم العثور على أقنعة اكسجين تساعدهم على أعمال الحفر، ولم يقوموا بأي عمل ترميم للجداريات بقصر ثقافة الطفل في الأقصر.

وعثرت اللجنة الثلاثية على أمفورة أثرية كاملة تعود للعصر الروماني كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، بجانب أواني فخارية، وطوب للعصر البطلمي، مما يقود إلى كشف اثري كبير بالمنطقة.

وكشف اللجنة الثلاثية الأثرية التي تم ندبها لفحص واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، بأنه تم العثور على شواهد أثرية وقد تقود إلى كشف اثري كبير خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أنه الحفرة عقمها 5 متر والخط الأفقي لها 9 متر أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حرف «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلى نهاية المبنى اتجاه طريق الكباش، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف أثري كبير.



وأمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بندب لجنة أثرية ثلاثية جديدة للمرة الثالثة إلى منطقة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى الثقافة بمنطقة أبو الجود بالأقصر، أمس الإثنين، واللجنة مكونة من مديري معابد الكرنك ومفتش آثار الأقصر، والتي تختلف تماما عن اللجنة الخماسية التي شكلها ديوان عام محافظة الأقصر، والثلاثية الثانية التي شكلتها إداريا منطقة آثار الأقصر، وذلك لتأكيد المعلومات.



هذا وقالت النيابة الإدارية في بيان لها إنه تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد حيال ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من مخالفات جسيمة كشفت عنها زيارة الدكتور وزير الثقافة إلى قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة الطفل بمدينة الأقصر؛ أجرت النيابة الإدارية بالأقصر القسم الثاني، معاينةً لقصر ثقافة الطفل، وقصر ثقافة الأقصر ظهر أمس الاثنين الموافق 2 يونيو الجاري،

وتابع البيان أنه انتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار عصام عبداللطيف مدير النيابة، وعضوية كل من مصطفى عليان رئيس النيابة، ومؤمن الشرقاوي وكيل النيابة، وبصحبتهم عددًا من المختصين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وقد أسفرت معاينة "قصر ثقافة الطفل" عن عدم وجد أي أعمال تطوير بالمقر، وتراكم مخلفات حفر بكميات كبيرة داخل المكان، ووجود حفرة كبيرة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي - يشتبه في كونها لأغراض التنقيب عن آثار - ممتدة للخارج تسببت في حدوث هبوط أرضى وحفرة قطرها مايقارب المتر ونصف المتر بالشارع العام.

وعقب ذلك انتقل فريق التحقيقات لمعاينة قصر ثقافة الأقصر، حيث أسفرت المعاينة عن وجود إهمالٍ جسيمٍ تمثل في وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية متراكمة داخل غرفة الكهرباء والمحولات بما يشكل خطورة داهمة على المبنى والعاملين به.

وقد أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية من عدد من المختصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي لسرعة فحص الواقعة وإعداد تقرير فني شامل بكافة ما يسفر عنه الفحص، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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