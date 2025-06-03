الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اقتصاد

الحكومة تعلن عن برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه

أحمد كجوك، وزير
أحمد كجوك، وزير المالية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية،  أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال». وأشار إلى أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الاستثمار اليوم بحضور  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 |، 2026 ورؤساء المجالس التصديرية. 

وقال كجوك: إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.

وأضاف أنه تم صرف  ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.

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أحمد كجوك وزير المالية وزارة الاستثمار البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 2026

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