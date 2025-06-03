وزير التموين يطمئن المصريين على المخزون الاستراتيجي للقمح من الدقهلية (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “وزير التموين يطمئن المصريين على المحزون الاستراتيجي للقمح من داخل مخزن الشركة العامة بالدقهلية”

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية لشهور ودي رسالة مهمة تهم كل مواطن مصري

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الدقهلية، استهل اليوم الثلاثاء، زيارته لمحافظة الدقهلية بتفقد منشأتين حيويتين في قطاع تأمين القمح: صومعة ومطحن سندوب.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الوزارة لمتابعة سير العمل في المنشآت التموينية وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وتعد صومعة ومطحن سندوب مركز تخزين استراتيجي وإحدى الركائز الأساسية في منظومة تخزين القمح بالجمهورية، وهي منشأة ذات تاريخ عريق وتحظي بتحديث مستمر.



تاريخ الإنشاء للصومعة

تاريخ الإنشاء والتصميم: أنشئت الصومعة عام 1986 بتقنيات كندية متطورة، وتضم 8 خلايا تخزين، تبلغ سعة كل خلية 3750 طنًا.

* القدرة التخزينية: يصل إجمالي القدرة التخزينية للصومعة إلى 30 ألف طن.

* التطوير المستمر: خضعت الصومعة لعملية رفع كفاءة شاملة في عام 2022، مما يعكس التزام الدولة بتحديث البنية التحتية للحفاظ على جودة وأمان المخزون الاستراتيجي.

* المخزون الحالي: تضم الصومعة حاليًا 3560 طنًا من القمح المستورد.

* استقبال القمح المحلي: استقبلت الصومعة كميات كبيرة من القمح المحلي لموسم توريد 2025، حيث بلغت الكمية المستلمة 21375 طنًا. هذا يؤكد الدور المحوري للصومعة في استيعاب محصول القمح المحلي ودعم المزارعين.



مطحن سندوب: قلب إنتاج الدقيق

بعد تفقد الصومعة، توجه الوزير إلى مطحن سلندرات سندوب، الذي يمثل حلقة وصل أساسية في سلسلة توريد الدقيق للمخابز.

* تاريخ الإنشاء والتقنية: أنشئ المطحن أيضًا في عام 1986، وهو من نوع "أوكرم إيطالي"، المعروف بجودته وكفاءته في عمليات الطحن.

* تطوير القدرة: تم تطوير المطحن لتبلغ قدرته الطحن 500 طن يوميًا، فيما تبلغ القدرة المتاحة للعمل 400 طن.

* القدرة الإنتاجية الفعلية: ينتج المطحن حاليًا 315 طنًا من الدقيق يوميًا، مما يسهم بشكل مباشر في تلبية احتياجات المحافظة من الدقيق المدعم.



أكد الوزير خلال جولته على أهمية هذه المنشآت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في الصومعة والمطحن لضمان سير العمل بكفاءة عالية. ومن المتوقع أن تستمر جولة الوزير في محافظة الدقهلية لتشمل عددًا آخر من المواقع التموينية لمتابعة سير العمل بها.

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