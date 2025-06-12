الخميس 12 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تشهد  أسعار الأرز اليوم استقرارًا في الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو الأرز كمتوسط  بين 22 و34 جنيهًا، حسب جودة الحبة وطبقا لاختلاف الأسواق وأماكن البيع.

أسعار الأرز اليوم 

 سعر الأرز المعبأ 

سعر كيلو الأرز الأبيض
يترواح  سعر الأرز المعبأ من الشركات  تقريبا 34.86 جنيهًا للكيلو 

سعر كيلو الأرز  السائب اليوم

بينما الأرز الأبيض السائب يصل سعره إلى نحو 26.75 جنيهًا للكيلو تقريبًا.

 

وجاءت أسعار الأرز في الأسواق اليوم على النحو التالي:

 

استقر سعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية اليوم   ويسجل متوسط طن أرز الشعير عريض الحبة بلغ سعر الطن منه 16 ألفا و500 جنيه، بينما سجل أرز الشعير رفيع الحبة سعر 16 ألف جنيه مصري للطن الواحد

سعر طن الأرز الشعير

ويختلف سعر الأرز الشعير في الأسواق بحسب نوع الحبة، سواء رفيع أو عريض الحبة

يسجل متوسط طن أرز الشعير عريض الحبة بلغ سعر الطن منه 16 ألفا و500 جنيه 

 

- سجل أرز الشعير رفيع الحبة سعر 16 ألف جنيه مصري للطن الواحد 

 

 

أسعار الأرز اليوم في الأسواق

سعر طن الأرز الأبيض

- سعر طن الأرز الأبيض الرفيع تراوح بين 25 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الأبيض العريض تراوح بين 27  ألف جنيه.
 

 

 

 

أسعار تقاوي الأرز للموسم الجديد

من ناحية أخرى حددت وزارة الموارد المائية والري المساحات المزروعة من المحصول خلال الموسم الجديد بـ 724 ألفًا و200 فدانا، بالإضافة إلى 350 ألفًا للزراعة بأصناف تجريبية موفرة للمياه أو تتحمل الملوحة العالية.

كما حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية ومن بينها تقاوى الأرز في الموسم الجديد وهي كالتالي:

 

 

 

 

– سعر تقاوي الأرز عريض الحبة 750 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.
– سعر تقاوي الأرز رفيع الحبة 725 جنيهًا للعبوة “25 كجم”.

وتستهدف الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي تلبية احتياجات السوق المحلية عبر زيادة الإنتاج بنسبة 10% سنويًا لضمان توازن الأسعار، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنتاج التقاوي بما يساعد على توفير الاحتياجات المحلية بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة.

 

 

 

 

 

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سعر كيلو الارز اليوم اسعار الأرز اليوم سعر الأرز المعبأ

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