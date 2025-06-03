الموهبة البرازيلية يخضع لفحوصات طبية تمهيدا للانتقال لـ إنتر ميلان (فيديو)

خضع البرازيلي لويس هنريكي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لفحوصات طبية في أحد المراكز الرياضية استعدادًا لانضمامه الرسمي إلى إنتر ميلان الإيطالي.



ونشرت الصفحة الرسمية لfcinter والخاصة بأخبار انتر ميلان فيديو خضوع هنريكي لفحوصات أخيرة استعدادا للانضمام للفريق الإيطالي.

لويس إنريكي يخضع للفحوصات الطبية في مركز "كوني" الرياضي استعدادًا لانضمامه الرسمي إلى إنتر⚫️🔵🇧🇷



وفقًا لـ @fcin1908it pic.twitter.com/VWveWZ1VIz — جريدة أوليه الرياضية (@OleehSport) June 3, 2025

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي قد أنهى اتفاقه مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع الجناح البرازيلي لويس هنريكي، في إطار استعدادات «النيراتزوري» للموسم المقبل.



وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص أن قيمة الصفقة تبلغ 25 مليون يورو.

وكان هنريكي قد شارك مع مارسيليا خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، بإجمالي دقائق بلغ 2802.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى مارسيليا في يناير 2024 قادمًا من نادي بوتافوجو البرازيلي، وخاض منذ ذلك الحين 108 مباريات بقميص الفريق الفرنسي، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 16 أخرى.

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