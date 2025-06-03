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رياضة

الموهبة البرازيلية يخضع لفحوصات طبية تمهيدا للانتقال لـ إنتر ميلان (فيديو)

لويس هنريكي،فيتو
لويس هنريكي،فيتو

خضع البرازيلي لويس هنريكي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لفحوصات طبية في أحد المراكز الرياضية استعدادًا لانضمامه الرسمي إلى إنتر ميلان الإيطالي.


ونشرت الصفحة الرسمية لfcinter والخاصة بأخبار انتر ميلان فيديو خضوع هنريكي لفحوصات أخيرة استعدادا للانضمام للفريق الإيطالي.

 

وكان  نادي إنتر ميلان الإيطالي قد أنهى اتفاقه مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي للتعاقد مع الجناح البرازيلي لويس هنريكي، في إطار استعدادات «النيراتزوري» للموسم المقبل.


وكشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، المتخصص أن قيمة الصفقة تبلغ  25 مليون يورو.

 

وكان هنريكي قد شارك مع مارسيليا خلال الموسم الماضي في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، بإجمالي دقائق بلغ 2802.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى مارسيليا في يناير 2024 قادمًا من نادي بوتافوجو البرازيلي، وخاض منذ ذلك الحين 108 مباريات بقميص الفريق الفرنسي، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 16 أخرى.

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