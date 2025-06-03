الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

ماذا فعل مبابي مع نجوم باريس سان جيرمان المتوجين بدوري أبطال أوروبا؟ (فيديو)

مبابي
مبابي

التقى النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد للمرة الأولى مع لاعبو باريس سان جيرمان المتوجين بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال معسكر منتخب فرنسا.

مبابي يلتقي نجوم سان جيرمان 

وخلال  معسكر منتخب فرنسا استعدادا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، التحق لاعبو باريس سان جيرمان الدوليون بمقر تدريبات منتخب بلادهم، وعند وصولهم كان في الاستقبال المدرب ديدييه ديشامب والقائد مبابي.

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي ظهر كيليان مبابي وهو يهنئ بحرارة زملائه السابقين ويثني على إنجازهم بعد أن كان أحد عناصر الفريق الباريسي في المواسم الماضية ولم ينجح في قيادة فريقه لمنصة التتويج.

 

ونجح سان جيرمان في حصد الثلاثية في الموسم الحالي بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

ويشارك 5 لاعبين من باريس سان جيرمان هم ديزيري دوي وعثمان ديمبلي ووارين زائير إيمري ولوكاس هيرنانديز وباركولا في تشكيلة فرنسا التي وجه لها ديدييه ديشامب الدعوة لمباراة إسبانيا يوم الخميس 5 يونيو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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