الثلاثاء 03 يونيو 2025
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مصرع خمسينية سقطت داخل غرفة أسانسير برج الأطباء بالشرقية

غرفة الأسانسير،فيتو
غرفة الأسانسير،فيتو

 شهد "برج الأطباء" بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا أودى بحياة سيدة تبلغ من العمر 53 عامًا، وذلك عقب سقوطها في غرفة المصعد (الأسانسير) داخل البرج.

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وتلقت غرفة عمليات الشرقية إخطارًا من مستشفى الأحرار التعليمي بوصول"صباح.و" جثة هامدة، بعد تعرضها لإصابة بالغة جراء سقوطها في المصعد.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية لموقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة سقوط مباشر داخل غرفة الأسانسير بالبرج.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثمان عقب استيفاء الإجراءات القانونية، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

حوادث المصاعد وطرق الوقاية

وكان المهندس هاني فوزي، خبير تركيب مصاعد، اكد لـ فيتو أنه لا بد أن يكون بغرفة الماكينة منظم السرعة وهو يعمل على مراقبة سرعة المصعد ويفصل ميكانيكيا وكهربائيا عند زيادة السرعة عن الحد المقرر أو قطع حبال الجر، وكذلك لا بد من وجود قواطع زيادة التيار في لوحة الكنترول وحساسات مراقبة درجة حرارة المحرك ومراقب سلسلة دوائر الأمان في لوحة الكنترول وذراع تحرير فرملة الماكينة يدويا.

وأضاف: أنه لا بد من الصيانة الدورية للمصاعد وذلك من خلال جهة فنية متخصصة في صيانة المصاعد حتى تتم بشكل يضمن عدم تعطل المصعد وتعريض حياة مستخدميه للخطر.

وتابع أن الصيانة الدورية والوقائية تجري في مواعيد منتظمة شهرية على الأقل لكل مصعد، عبر شركة متخصصة أو مؤسسة في صيانة المصاعد ومن الأفضل الشركة التي قامت بالتوريد والتركيب، لأنه يتوافر لديها أطقم فنية مؤهلة لأداء هذا العمل كما يتوفر لديها قطع الغيار الأصلية اللازم تركيبها التي تقوم بتوريدها.

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