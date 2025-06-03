الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

أمهات مصر: تباين الآراء حول مستوى علوم القاهرة وسهولة باقي امتحانات المحافظات

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية 2025

واصلت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، رصد ومتابعة مستوي امتحانات الصف الثالث الإعدادي "الشهادة الإعدادية"، في اليوم الرابع علي التوالي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة في مستوي الطالب المتوسط، ولكن طويل و"سهل للي مذاكر ويعتبر هناك تباين في الآراء بين السهل والصعب"، بينما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الجيزة سهلا وفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة.

امتحان مادة العلوم

وتابعت امتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظتي المنيا والبحيرة جاء في مستوي الطالب المتوسط وجميع الأسئلة سهله ومباشرة في معظمها.

واستكملت: امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية في غاية السهولة وأغلب الأسئلة من داخل المنهج، بحسب طلاب وأولياء أمورهم، قائلين: "سهل جدا".

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، إن امتحان مادة الهندسة في محافظتي الدقهلية والإسكندرية جاء سهلا وأغلب الأسئلة في مستوي الطالب المتوسط ومباشر.

وشددت عبير علي ضرورة أن يركز الطلاب في باقي الامتحانات دون تشتيت، فضلا عن قيام أولياء الأمور بتهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل الأسرة، وتشجيع بشكل مستمر، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

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