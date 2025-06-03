آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده مع الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة الكرة بدأت في تجديد المفاوضات مع محمد السيد، لاعب وسط الفريق، من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

جلسة إيجابية مع اللاعب

وأوضح المصدر أن جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي النادي خلال الساعات الماضية، شهدت مناقشة التفاصيل المادية والبنود الخاصة بالعقد الجديد، وسط أجواء إيجابية تعكس رغبة الطرفين في الوصول إلى اتفاق نهائي قريبًا.

رغبة في الاستمرار

وأشار المصدر إلى أن محمد السيد أبدى رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له هي البقاء داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة بعد تألقه اللافت خلال الموسم الحالي ومشاركته بانتظام في تشكيل الفريق.

خطوات لحسم الملف سريعًا

وأكد المصدر أن اللجنة المكلفة بإدارة الكرة في الزمالك تسعى لحسم ملف التجديد للاعب قبل نهاية الشهر الجاري، لتفادي دخوله في مفاوضات مع أندية أخرى، خاصة أن هناك اهتمامًا من أكثر من نادٍ محلي بالتعاقد معه.

دعم من الجهاز الفني

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الأجنبي يدعم خطوة التجديد للاعب، ويعتبره أحد العناصر المهمة في مشروع بناء الفريق للموسم المقبل.

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