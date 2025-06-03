المركزي للإحصاء: مصر تساهم بـ 0.6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء يوم الثلاثاء، بيانًا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عام 2025 ويتم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو كل عام وهو أكبر حدث دولي معنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية وذلك بمشاركة العديد من دول العالم وستكون جمهورية كوريا الجنوبية هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لهذا العام ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "إنهاء التلوث البلاستيكي"،



ومن أهم هذه المؤشرات ما يلي:



• بلغت نسبة الزيادة في كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر 12% عام 2022 مقارنة بعام 2019 وذلك وفقًا لتقرير الشفافية الأول لمصر (EG-BTR1) الصادر عن "الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC" في مطلع عام 2025، هذا في الوقت الذي لم تتعدي نسبة مساهمة تلك الانبعاثات 0.6% من إجمالي الانبعاثات على مستوى دول العالم.

• تقدمت مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) لعام 2025 حيث حققت المركز رقم (20) من بين (67) دولة تضمنهم المؤشر، مقابل المركز رقم (22) في العام السابق 2024، وتقدمت بذلك عن جنوب أفريقيا التي حققت المركز (38) والجزائر التي حققت المركز (51)، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المركز (65).

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