الإثنين 02 يونيو 2025
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اقتصاد

الإحصاء: 20.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال مارس الماضي

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الإثنين، النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2025، وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.50 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2025 مقابــل 4.09 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض  قدرها 38.6 ٪.

 

• ومن أهم المؤشرات مايلى:

الصــــادرات   

  ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 20.7٪ حيـث بلغـت 4.62 مليـار دولار خـلال شهــر مارس  2025  مقابــل 3.82 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: 
(منتجات البترول بنسبة 6.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبه 27.7٪، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 19.5 %،  بقول جافه بنسبـة 35.2٪).   

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة  بنسبــة  17.3 %، اسمدة بنسبـة 9.9 %، لدائن باشكالها الأولية  بنسبة 3.1 ٪،  بطاطس بنسبه 15.2 % ).  


 الــــــواردات 

 انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0٪ حيـث بلغت 7.12  مليار دولار خـلال شهـر مارس  2025  مقابــــل  7.91 مليــار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق، ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 2.9 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 41.8 %، قمح بنسبة 44.8 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 %).  

 

 بينما ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا:  ( الغاز الطبيعى بنسبة  176.1%، البترول الخام  بنسبــة 366.8 %، خشب ومصنوعاته بنسبــة 27.8 %، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بنسبــة  8.7 %).

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات فواكة طازجة

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