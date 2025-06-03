ضبط محل لبيع أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط محل يقوم ببيع أجهزة "ريسيفر" مخصصة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

أجهزة "ريسيفر" لفك شفرات القنوات المشفرة بالشرقية

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام إحدى السيدات بإدارة محل كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لبيع أجهزة "ريسيفر" معدلة لفك الشفرات، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية الملكية الفكرية وبث المحتوى المرئي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل وضبط المدير المسؤول، وبحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محمل عليها برامج غير مرخصة لفك شفرات القنوات الفضائية.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بمشاركة مالكة المحل، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، عبر توزيع تلك الأجهزة في الأسواق دون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة.

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