الخميس 05 يونيو 2025
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سياسة

رسوم تقديم طلبات تقنين وضع اليد وفقا للقانون الجديد

تقنين وضع اليد، فيتو
تقنين وضع اليد، فيتو

في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف تقنين وضع اليد على الأراضي، أصدر المشرّع القانون الجديد الذي يحدد ضوابط وإجراءات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، سواء كانت زراعية أو مباني، بهدف تحقيق العدالة وتحصيل حقوق الدولة، مع فتح الباب أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

ومن أبرز ما جاء في القانون الجديد، تحديد رسوم تقديم طلبات تقنين وضع اليد، والتي أصبحت محل اهتمام واسع من قبل المواطنين، لا سيما في المناطق الريفية والصحراوية.

ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

 

قانون تقنين وضع اليد 

 

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.


وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي:

 

(المادة الأولى): تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

موقف ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم

يأتي ذلك دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

(المادة الثانية): يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.


موعد العمل بقانون تقنين وضع اليد الجديد

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

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