تعليم الإسكندرية ينفي تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

نفى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تسريب امتحانات الجبر للشهادة الإعدادية، أو وجود تسريب لأي امتحانات من داخل المحافظة.

وأكد أبو زيد، انتظام سير الامتحانات للشهادة الإعدادية بكافة اللجان في المحافظة، ولا يوجد ما يخل بسير عملية الامتحانات داخل اللجان أو خارجها.

وتداولت أنباء عن حدوث تسريب في عده محافظات لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية وسط تضارب الأخبار عن ذلك، مع ترديد مزاعم بتأجيل الأمتحانات إلى ما بعد امتحان التربية الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.