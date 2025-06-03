الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم الإسكندرية ينفي تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية

مدير تعليم الإسكندرية،
مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

 نفى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،  تسريب امتحانات الجبر للشهادة الإعدادية، أو وجود تسريب لأي امتحانات من داخل المحافظة.

وأكد أبو زيد، انتظام سير الامتحانات للشهادة الإعدادية بكافة اللجان في المحافظة، ولا يوجد ما يخل بسير عملية الامتحانات داخل اللجان أو خارجها.

وتداولت أنباء عن حدوث تسريب في عده محافظات لامتحان الجبر للشهادة الإعدادية وسط تضارب الأخبار عن ذلك، مع ترديد مزاعم بتأجيل الأمتحانات إلى ما بعد امتحان التربية الفنية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية تسريب امتحان الجبر بالاسكندرية تعليم الاسكندريه مدير تعليم الاسكندرية

مواد متعلقة

مدير تعليم الإسكندرية يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الأكثر قراءة

الشهادة الإعدادية، امتحان الجبر يدفع طالبة لإلقاء نفسها من الطابق الثاني بمدرسة بالغربية

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

الله ينتقم منك يا أمريكا، وداع مؤثر ومبكي من أطفال لأمهم شهيدة المساعدات برفح (فيديو)

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

قرار رسمي من مجلس الفيفا بشأن لمس الكرة مرتين

ضبط 4 شباب اقتحموا لجان امتحانات الإعدادية بالعجمي بأسلحة بيضاء (صور)

محمد بن راشد يوجه رسالة لـ 19 مليون مصري

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

ما معنى الإفراد والقِران والتمتع في الحج وما أفضلها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية