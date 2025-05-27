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رياضة

ريال مدريد يعرض قميص مودريتش على هذا النجم

لوكا مودريتش،فيتو
لوكا مودريتش،فيتو

أكدت تقارير عالمية أن إدارة ريال مدريد عرضت القميص رقم 10 الخاص بالكرواتي لوكا مودريتش، نجم الفريق، الذي رحل عن صفوف الفريق الملكي، على كيليان مبابي.

وأصبح قميص رقم 10 والخاص بلوكا مودريتش خاليا لذلك عرضته على مبابي الذي يرتدي رقم 9 مع الريال.

 

وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف الفريق الملكي في 27 أغسطس 2012، قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

 

أرقام وبطولات لوكا مودريتش

يعد مودريتش اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ ريال مدريد، حيث حصد 28 لقبًا كبيرًا.

أبرزها: 4 ألقاب في الدوري الإسباني و6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وشارك مودريتش في 590 مباراة مع الفريق الملكي، سجل خلالها 43 هدفًا.

البطولات التي حققها مودريتش مع الريال جاءت كالتالي:

•6 دوري أبطال أوروبا
•6 كأس العالم للأندية
•5 كأس السوبر الأوروبي
•4 دوري إسباني
•2 كأس ملك إسبانيا
•5 كأس السوبر الإسباني.

وفي العام 2018، حصد جائزة الكرة الذهبية لدوره في نجاح ريال مدريد المزدوج ولقيادته منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم، ليصبح أول لاعب يكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة.

بيان لوكا مودريتش 

 وقال مودريتش في بيان رسمي: ”حان الوقت، لحظة لم أتمناها أبدًا، لكن هذه هي كرة القدم، ولكل شيء في الحياة بداية ونهاية، سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياجو برنابيو”.

وأضاف: ”وصلتُ عام 2012، برغبة في ارتداء قميص أفضل فريق في العالم، وطموح لتحقيق إنجازات عظيمة، لكنني لم أكن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك”.

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