محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولي (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر زيارة تفقدية إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، برفقة الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

تطوير مستشفى الكرنك الدولي في الأقصر

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الأقصر، إضافة عدد 18 سرير رعاية مركزة جديدة، و10 حضّانات للأطفال، بالإضافة إلى 10 كراسي غسيل كلوي بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما شملت الجولة زيارة مبنى الطوارئ الجاري تطويره، حيث تم الاطلاع على مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية التي يتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة لتحديث المنشآت الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر على أن هذه التوسعات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة لأهالي محافظة الأقصر.

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