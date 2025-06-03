الثلاثاء 03 يونيو 2025
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رياضة

خطوة جادة من مدرب ليفربول للتعاقد مع ريان شرقي

ريان شرقي،فيتو
ريان شرقي،فيتو

أفادت تقارير بأن نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح مهتما بشكل كبير بضم ريان شرقي جناح ليون الفرنسي والذي أعلن رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

ووفقا للصحفي ديفيد أورنستين بصحيفة the Athletic أن مدرب ليفربول أرني سلوت،  سافر بنفسه إلى جنوب فرنسا الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع ريان شرقي في خطوة جادة من النادي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب.

أندية أخرى تتسارع على ريان شرقي 

وفقًا لـصحيفة ‎ Le_Progrgأن أندية باريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام تتنافس على ضم اللاعب.

 

ويرغب ليون في الحصول على 25 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما.

وشارك الفرنسي ذو الأصول الجزائرية في فوز ليون على أنجيه 2-0 ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

تصريحات ريان شرقي 

وقال شرقي في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: "أعتقد أنها هذه هي آخر مباراة لي مع ليون".


وأضاف البالغ من العمر 21 عاما "لم أقم أبدا بخيانة نادي ليون، لقد بذلت كل شيء من أجل هذا القميص".

وتابع: "مستقبلي؟ لا أدري إلى أين سيأخذني القدر".

وواصل: "أنا فخور بما قدمته إلى ليون طوال 14 عاما، قدمت كل ما لدي بشغف وتصميم".

وأتم: "مهما حدث سأعود إلى ليون في يوم من الأيام".

ويمتد عقد ريان شرقي مع ليون حتى صيف 2026، لكن اتفق مع النادي منذ فترة أنه سيرحل في صيف 2025.

ويأمل ليون في الاحتفاظ بنجمه الشاب ولكن وضع النادي المالي قد يضطره إلى بيعه.

شرقي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك الجناحين.

كما يلعب بشكل مستمر مع منتخب فرنسا تحت 21 سنة، لكنه لم ينضم لمنتخب فرنسا الأول حتى الآن ولم يختار تمثيل منتخب الجزائر.

في موسم 2024-2025 سجل شرقي 12 هدفًا وصنع 20 من 44 مباراة بمختلف المسابقات.

بشكل عام، لعب شرقي 185 مباراة بقميص ليون، وسجل 29 هدفا وصنع 45.

 

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