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تجهيز 941 جامعا ومصلى لصلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

تجهيز مساجد المدينة،
تجهيز مساجد المدينة، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام سعودية بأن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1446هـ، وذلك من خلال تجهيز 941 جامعًا ومُصلّى مكشوفًا في المدينة المنورة، إضافةً إلى المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها.

وبدوره؛ ذكر مدير عام الفرع أسامة بن زيد مدخلي، أن الفرع بدأ مبكرًا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، من خلال تكثيف الجولات الرقابية والميدانية؛ بهدف ضمان جاهزية الجوامع والمصليات لاستقبال المصلين.

 

 ولفت إلى أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى  سيكون بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، وذلك وفقًا لتقويم أم القرى.

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المدينة المنورة جاهزية الجوامع والمصليات صلاة عيد الاضحي

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