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ثقافة وفنون

هانتر شيفر عن تجسيدها لشخصية ميستيك في فيلم X-Men: "سيكون رائعًا"

هانتر شيفر، فيتو
هانتر شيفر، فيتو

اعلنت الممثلة المتحولة جنسيا هانتر شيفر، عن استعدادها لتجسيد شخصية البطلة الخارقة ميستيك، خلال أحداث النسخة الجديدة من سلسلة أفلام "X-Men"، والتي ستنتجها استديوهات مارفل السينمائية.

وقالت هانتر، خلال تصريحات صحفية، “ تجسيد ميستيك في فيلم X-Men”، سيكون ذلك رائعًا".

تيم ميلر يرغب بإخراج فيلم الـ X-Men القادم

كشف المخرج تيم ميلر، مخرج فيلم Deadpool، أنه يرغب بإخراج فيلم الـ X-Men القادم، والمقرر أن تنتجه استديوهات مارفل السينمائية.

 وقال ميلر في تصريحات صحفية: "كنت أطور فيلم لـ X-Men، لدى شركة Fox، قبل أن تستحوذ ديزني على الاستديو، وكان مبنيًا على قصة X-Men 143 المصورة، حيث كان مزيجًا بين فيلمي Home Alone وAlien".

 فيما كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن الممثل والمنتج رايان رينولدز، يُفكر حاليًا في تطوير فيلم يجمع بين شخصية DEADPOOL الذي يجسدها في عالم مارفل السينمائي،  وفرقة X-MEN.

وذكرت التقارير، أن فكرة الفيلم، تتضمن ظهور من 3 إلى 4 من أعضاء X-MEN، كما سيلعب Deadpool دورًا مساعدًا في الفيلم.

وأكدت التقارير، أن رايان لم يعرض فكرة الفيلم الجديد، حتى الآن على استديوهات مارفل.

 

أجر صادم لمخرج فيلم "Deadpool & Wolverine"

 فيما أوضح المخرج تيم ميلر، في تصريحات صحفية، أنه حصل على 225 ألف دولار فقط، مقابل إخراج فيلم مارفل الشهير "Deadpool & Wolverine".

 

وقال ميلر:"مقابل عامين من العمل، هذا ليس مبلغًا ضخمًا.. ليس أنني غير ممتن، بل أنا ممتن جدًا... وكيل أعمالي قال لي: يا رجل، تجني أكثر من ذلك الرقم بكثير، مقابل حلقة واحدة من مسلسل The Walking Dead".

 

إنتاج جزء ثانٍ من فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

وكشفت تقارير صحفية، أن استديوهات  مارفل، تخطط في الوقت الحالي، لإنتاج جزء ثان لفيلم Deadpool & Wolverine.

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 وأوضحت التقارير أن مارفل تريد استغلال نجاح ثنائي رايان رينولدز، وهيو جاكمان، لذلك تخطط لإنتاج جزء ثان من الفيلم، على الرغم من التصريحات السابقة، التي أكدت أنه لا يوجد أجزاء ثانية لفيلم، Deadpool & Wolverine.

وذكرت التقارير الصحفية، أنه الجزء الثاني من فيلم Deadpool & Wolverine، سيتم إصداره بعد فيلم "Avengers: Secret Wars".

DEADPOOL & WOLVERINE،

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

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