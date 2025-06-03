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أخبار مصر

تداول 18 ألف طن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 993 شاحنة و300 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 560 شاحنة و284 سيارة،فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 433 شاحنة و16 سيارة. 

تداول 18 ألف طن بضائع عامة  و 993 شاحنة 


ويستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة PELAGOS EXPRESS، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية 2، عمان وبوسيدون اكسبريس.

 كما شهد ميناء نويبع تداول 4500 طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، اور وآيلة.
 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2590 راكب.
 

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