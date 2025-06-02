تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 738 شاحنة و310 سيارات.

تداول 13 ألف طن بضائع عامة

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 357 شاحنة و276 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 381 شاحنة و34 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وبريدج وغادرت السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و275 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2535 راكب بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.