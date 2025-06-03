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رياضة

ليفربول يحسم صفقة قوية من الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة ميلوس كيركيز، الظهير الأيسر لفريق بورنموث، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ليفربول يحسم صفقة كيركيز

وفقًا للتقارير، هناك اتفاق بين الناديين، وسيوقع اللاعب المجري عقدًا لمدة 5 سنوات مع الريدز.

وإذا تمت الصفقة، فمن المتوقع أن يكون كيركيز إضافة قوية لفريق ليفربول، خاصةً مع حاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

 

ومن جهته أشاد دونادوني أسطورة نادي ميلان ومنتخب إيطاليا بالدولي المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بعد الموسم الاستثنائي في البريميرليج.

وتوج محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول تحت قيادة الهولندي أرني سلوت، بعد موسم صعب قدمه الفريق الإنجليزي.

 

دونادوني يصف محمد صلاح بلاعب هذا العام

وقال دونادوني في تصريحاته لبرنامج رقم 10: "في هذا العام بالفعل صلاح قدم موسم استثنائي لا يوجد شك في ذلك، أصبح لاعبًا قويًّا جدًّا، تطور كثيرًا من مستوى أقل إلى مستوى أعلى".

وأضاف: "صلاح تطور في الناحية البدنية وأصبح قوي للغاية، كما نجح في التطور على المستوى الفني كذلك، نعم بالفعل يمكن أن يكون محمد صلاح البطل لهذا العام".

وتابع: "من الصعب أن تصل لهذا المستوى في بطولة صعبة مثل الدوري الإنجليزي، ولكن ما فعله صلاح أثبت أنه لاعب خارق ويستحق الإشادة".

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