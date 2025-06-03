لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم

أكد المركز القومي للبحوث أن موسم الحج يعد تحديًا صحيًّا بسبب الحرارة العالية والجهد البدني الكبير، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق والتنفس، وأحيانًا نتيجة الإسهال أو القيء، وهذا الفقدان قد يسبب الجفاف واختلال توازن الأملاح في الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل الصداع، الدوخة، التشنجات، واضطراب ضربات القلب.

وأضاف أن هناك عدة طرق للوقاية من هذه التداعيات كالتالي:

شرب الماء بانتظام: لا يقل عن 2–3 لترات يوميًا، وأكثر في الطقس الحار.

تعويض الأملاح: بالمشروبات الرياضية أو المحاليل الفموية، خاصة بعد التعرق أو الإسهال.

تناول أطعمة مرطبة: كالفواكه والخضروات الغنية بالماء (مثل البطيخ والخيار).

تجنب مدرات البول: مثل القهوة والمشروبات الغازية.

مراقبة أعراض الجفاف: كجفاف الفم والدوخة، والتصرف فورًا عند ظهورها.

تجنب الحرارة المباشرة: باستخدام المظلات والبحث عن الظل.

الراحة في أوقات الذروة: لتقليل فقد السوائل.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة: للتهوية وتقليل التعرق.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يحافظ على توازن الجسم ويحمي الحجاج من المضاعفات الصحية المرتبطة بنقص المياه والأملاح.

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