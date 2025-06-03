الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
ads

أكد المركز القومي للبحوث أن موسم الحج يعد تحديًا صحيًّا بسبب الحرارة العالية والجهد البدني الكبير، مما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق والتنفس، وأحيانًا نتيجة الإسهال أو القيء، وهذا الفقدان قد يسبب الجفاف واختلال توازن الأملاح في الجسم، مما يؤدي إلى مضاعفات مثل الصداع، الدوخة، التشنجات، واضطراب ضربات القلب.

وأضاف أن هناك عدة طرق للوقاية من هذه التداعيات كالتالي:

شرب الماء بانتظام: لا يقل عن 2–3 لترات يوميًا، وأكثر في الطقس الحار.

تعويض الأملاح: بالمشروبات الرياضية أو المحاليل الفموية، خاصة بعد التعرق أو الإسهال.

تناول أطعمة مرطبة: كالفواكه والخضروات الغنية بالماء (مثل البطيخ والخيار).

تجنب مدرات البول: مثل القهوة والمشروبات الغازية.

مراقبة أعراض الجفاف: كجفاف الفم والدوخة، والتصرف فورًا عند ظهورها.

تجنب الحرارة المباشرة: باستخدام المظلات والبحث عن الظل.

الراحة في أوقات الذروة: لتقليل فقد السوائل.

ارتداء ملابس قطنية فضفاضة: للتهوية وتقليل التعرق.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإرشادات يحافظ على توازن الجسم ويحمي الحجاج من المضاعفات الصحية المرتبطة بنقص المياه والأملاح.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث اضطراب ضربات القلب الاملاح فى الجسم المشروبات الغازية موسم الحج

مواد متعلقة

بلهارس: البكتيريوفاج فيروس يلتهم البكتيريا الضارة دون أن يؤذي الإنسان

القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي

خبراء مصريون يزورون منشآت نووية متطورة ويستعرضون آفاق التعاون المستقبلي

القومي لعلوم البحار يستقبل وفدًا نيجيريًا لتعزيز التعاون المشترك

شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025 /2026، تعرف عليها

"صحتك في موسم الحج وعيد الأضحى"، المركز القومي للبحوث يطلق سلسلة توعوية

مطار القاهرة يوفر كبسولات نوم فندقية للمسافرين

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

نقيب الممثلين: استخراج شهادة وفاة سميحة أيوب وتصريح الدفن

سميحة أيوب،محطات بارزة في مسيرة سيدة المسرح العربي

موعد مباراة ألمانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

وزير الخارجية الإيراني يغرد في حب مصر ويكشف عن "مستوى غير مسبوق" في العلاقات

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية