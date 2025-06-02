القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي

نشر المركز القومي للبحوث الحلقة الأولى من سلسلة التوعية الصحية "صحتك في موسم الحج وعيد الأضحى المبارك"، حول كيفية التغذية الصحية في عيد الأضحى بدون سمنة.

وقدمت د. رحاب أشرف – قسم الكيمياء الطبية الحيوية بالمركز القومي للبحوث – نصائح بسيطة ومهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي ومتوازن، وتجنب العادات الغذائية التي قد تؤدي إلى السمنة أو مشاكل في الهضم.

الكمية المناسبة لتناول اللحوم يوميًا.

طرق الطهي الصحية.

نصائح لمرضى السمنة والكوليسترول.

بدائل غذائية مفيدة على مائدة العيد.

وأعلن المركز القومي للبحوث عن إطلاق سلسلة توعوية جديدة بعنوان "صحتك في موسم الحج وصحتنا فى عيد الأضحى المبارك"، وذلك في إطار جهود علماء المركز لنشر الوعي الصحي بين المواطنين، من خلال محتوى علمي موثوق يُقدمه نخبة من أساتذة وعلماء المركز بمختلف المعاهد التابعة له، عبر برنامج "معلومة تهمك".

ربط البحث العلمي بقضايا الصحة العامة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه السلسلة تُجسد التزام المركز القومي للبحوث بربط البحث العلمي بقضايا الصحة العامة، من خلال تقديم محتوى توعوي متخصص يعزز من وعي المواطنين، خاصة في المواسم والمناسبات التي تشهد سلوكيات غذائية وصحية خاصة.

وتتناول السلسلة عددًا من الموضوعات الصحية والغذائية المهمة خلال موسم الحج، منها النصائح الطبية ما قبل السفر للحج وأثناء تأدية المناسك، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى التغذية السليمة للحاج للحفاظ على صحته خلال أداء الشعائر.

كما تتضمن السلسلة عدة حلقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم نصائح طبية للتعامل الآمن مع اللحوم النيئة والمجمدة، وكيفية تجنب المشكلات الصحية خلال العيد، بالإضافة إلى التغذية السليمة للأطفال في هذه المناسبة.

وتُخصص السلسلة عددًا من الحلقات حول التعامل مع الأضحية، يقدمها أساتذة متخصصون من معهد البحوث البيطرية بالمركز، وتشمل نصائح لشراء الأضحية ونقلها والكشف الظاهري عليها، وكذلك الإرشادات الصحية للتعامل مع اللحوم بعد الذبح.

وفي هذا الإطار، تتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المركز القومي للبحوث في نشر فيديوهات هذه السلسلة على منصاتها الرسمية، بهدف تعظيم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.

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