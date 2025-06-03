ذكرى إعلان الوحدة الاقتصادية العربية، حلم بدأ في 1957 ولا يزال في الطريق

في مثل هذا اليوم من عام 1957، خطا العرب خطوة جريئة على طريق التكامل، حين وافق المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على إنشاء ما سُمي وقتها بـ"الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة".

كان القرار الصادر في 3 يونيو من ذلك العام، بمثابة إعلان نوايا سياسية واقتصادية تؤمن بأن ما تفرّق في السياسة قد يُجمع على مائدة المصالح المشتركة.

البدايات العربية، طموح ما بعد الاستعمار

كان السياق الزمني حافلًا بالدعوات القومية وحركات التحرر الوطني، ومع تصاعد خطاب الوحدة العربية، ظهرت قناعة لدى بعض القادة بأن الاقتصاد هو المدخل الأكثر واقعية للتقارب. فجاء إنشاء المجلس الاقتصادي العربي عام 1953 كمقدمة، قبل أن يتبلور في 1957 الاتفاق على تأسيس منطقة وحدة اقتصادية تُسهّل الانتقال التدريجي نحو سوق عربية مشتركة.

ورغم ما حمله القرار من آمال، ظل التطبيق محاطًا بعوائق سياسية وهيكلية. ورغم توقيع اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1964، فإن العقبات بقيت ماثلة: أنظمة جمركية متضاربة، رؤى وطنية ضيقة، وصراعات سياسية مزمنة.

ومع بداية التسعينيات، تجدد الأمل بإطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، والتي كانت محاولة لإنعاش الحلم القديم عبر تحرير تدريجي للتجارة بين الدول الأعضاء. لكن رغم التقدم النسبي، بقيت قطاعات مثل الخدمات، والنقل، ورأس المال، خارج الحسابات الواقعية.

هل لا يزال الحلم قائمًا؟

اليوم، بعد أكثر من 65 عامًا على ذلك القرار التاريخي، تعاني المنطقة العربية من تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية تجاوزتها بخطوات، بينما بقي الحلم العربي معلقًا بين قرارات القمم وخطابات النوايا. وحتى اللحظة، لا تزال الأسواق العربية أكثر انفتاحًا على الخارج من انفتاحها على جيرانها.

ومع ذلك، يبقى للتاريخ سحره.. فتلك اللحظة في 1957 كانت إعلانًا رمزيًا أن الوحدة ممكنة – ولو بدأت من الاقتصاد. السؤال اليوم ليس إن كانت الفكرة ماتت، بل كيف يمكن بعثها من جديد في زمن تتغير فيه مفاهيم السيادة، والعولمة، والتكتلات؟

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