الثلاثاء 03 يونيو 2025
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استجابة فورية، إيداع مسن بلا مأوى دار رعاية بالدقهلية

ايداع مسن بلا مأوي،
ايداع مسن بلا مأوي، فيتو

 كلفت  الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية،  فريق التدخل السريع بسرعة التعامل الفوري مع الاستغاثة الواردة للمحافظة، وإيداع مسن لدار رعاية بناء علي توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية..

ايداع مسن بلا مأوي في  دار رعاية بالدقهلية 

وعلي الفور انتقلت  نادية دياب عضو فريق التدخل السريع بالدقهليه للتعامل مع الحاله وتم إلحاقة بدار كبار السن وغير أصحاء البنية بعد تقنين الإجراءات وتوفير لها كافة الرعاية اللازمة، استمرارا للجهود الانسانية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي 
 

ارقام للابلاغ عن أي حالات بلامأوي

وأهابت تضامن الدقهلية  بالمواطنين الابلاغ عن أي حالات بلامأوي   من خلال الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ او بوابة الشكاوي الموحدة التابعه لمجلس الوزاراء،حيث يتم التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية وهناك مايتم إيداعة بدور الرعاية الاجتماعية ومنها من يتم إيداعه بأحد المستشفيات لتلقي الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لحالته  بالتنسيق مع وزارة الصحة ثم يتم إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد تمام الشفاء.

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