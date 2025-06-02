أقنعة أوكسجين وأدوات إضاءة، مفاجأة جديدة في واقعة التنقيب عن الآثار بقصر ثقافة الأقصر

كشف مصدر مسئول من اللجنة الثلاثية التي شكلتها منطقة آثار الأقصر لإعداد التقرير اللازم حول واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى حكومي لشقتي قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، عدة تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال المصدر لـ «بوابة فيتو» إنه فور انتقال اللجنة إلى الموقع، وجدوا حفرة تدل على الحفر والتنقيب بشكل جذري، كما تم العثور على أدوات الحفر مثل: الكوريك والمقطف ومعدات إضاءة وملابس العمل التي كانوا يرتدونها، ولم يقوموا بأعمال دهان الجداريات والتطوير المتفق عليها.

وأكد المصدر أن الأشخاص الذين قاموا بالحفر بيتوا النية على التنقيب عن الآثار خلسة ووفروا أساليب المعايشة، وأيضا تم العثور على أقنعة اكسجين تساعدهم على أعمال الحفر.

وعن الشواهد الأثرية، أشار المصدر في تصريح خاص لـ «فيتو» إلى أنه تم العثور على أمفورة أثرية كاملة تعود للعصر الروماني كانت تستخدم لحفظ النبيذ والزيوت، بجانب أواني فخارية، وطوب للعصر البطلمي، مما يقود إلى كشف أثري كبير بالمنطقة، كما أنها تبعد 300 متر عن طريق الكباش.

قرار النيابة العامة في واقعة التنقيب عن الآثار بمبنى الثقافة بالأقصر

هذا وأمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بندب لجنة أثرية ثلاثية جديدة للمرة الثالثة إلى منطقة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى الثقافة بمنطقة أبو الجود بالأقصر، اليوم الاثنين ط.

واللجنة مكونة 2 مديرو معابد الكرنك ومفتش آثار الأقصر، والتي تختلف تماما عن اللجنة الخماسية التي شكلتها ديوان عام محافظة الأقصر، والثلاثية الثانية التي شكلتها إداريا منطقة آثار الأقصر، وذلك لتأكيد المعلومات.

وكان مصدر مسئول من بين اللجنة الثلاثية الأثرية التي تم ندبها لفحص واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مبنى قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود بالأقصر، قال بأنه تم العثور على شواهد أثرية وقد تقود إلى كشف اثري كبير خلال الفترة القادمة.

وأوضح المصدر أنه الحفرة عقمها 5 متر والخط الأفقي لها 9 متر أي أنها «سرداب - قطرة» على شكل حفل «L» امتدت من الغرفة الشرقية إلي نهاية المبنى اتجاه طريق الكباش، وأثناء الفحص تم العثور على شواهد أثرية والتي قد تقود إلى كشف اثري كبير.

حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة

تعود بداية القصة شركة مقاولات قامت بعرض طلب إهداء مجانًا على قصر ثقافة الأقصر لتنفيذ أعمال صيانة داخل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، مقابل دعاية للشركة بأنها من قامت بذلك.

واضاف المصدر بأنه وافقت الثقافة في الأقصر، وعرضت عليهم عدد من الأماكن ومنها قصر ثقافة الطفل في ابو الجود، وهو عبارة عن شقتين بمساحة 140 متر دور أرضي في عمارة إسكان اجتماعي، وصمموا علي الموقع بحجة أنه مكان صغير مناسب للميزانية.

وأوضح المصدر أنه أكدت ثقافة الأقصر للشركة أن الموقع تابع للمحافظة ومجلس المدينة حيث أنه مؤجر ولابد من الحصول على الموافقة وحسب تصريحات الثقافة، أنهم حصلوا على موافقة المحافظة ومجلس المدينة، وبدأوا يوم 25 فبراير الماضي فى العمل بالموقع لبدء أعمال الصيانة، فيما قادت الصدفة إلى حدوث هبوط أرضي في الشارع أمام قصر الثقافة مما أدى إلى كشف القصة.



كان أحمد هنو وزير الثقافة قرر إحالة رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي للإقليم، ومدير فرع ثقافة الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، إلى جانب مديري قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.

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