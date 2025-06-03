الثلاثاء 03 يونيو 2025
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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة  اليوم، وتوقعت أن  يسود  طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على أغلب الانحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب،مائلا للحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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طقس اليوم  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للحرارة فى اول الليل و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   20  ودرجة الحرارة العظمى 31

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  19 و درجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  31

الإسكندرية:درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 17  و درجة الحرارة العظمى 32

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 26

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  32

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 36
 

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