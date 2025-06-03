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اقتصاد

خطوات تشغيل نظام الأمان في غلق السيارات الحديثة

نظام الأمان في غلق
نظام الأمان في غلق السيارات الحديثة، فيتو

يبحث الكثير من المستهلكين عن وسائل الأمان والسلامة في السيارات، خاصة نظام  قفل الأبواب التلقائي أثناء السير كأحد أبرز الابتكارات التي تعزز أمن الركاب وتقلل من المخاطر المحتملة أثناء القيادة، خاصة في حالة ركوب السيارات. 


أهمية النظام في تعزيز الأمان

حيث أثبتت الدراسات أن قفل الأبواب أثناء السير يمكن أن يقلل من احتمالية فتح الأبواب عن طريق الخطأ، سواء من قِبل الأطفال في المقاعد الخلفية أو من ركاب السيارة بشكل غير متعمد، وهو ما قد يؤدي إلى حوادث خطيرة، خاصة في المناطق الحضرية أو على الطرق السريعة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يوفر حماية إضافية ضد محاولات السرقة أو اقتحام السيارة أثناء التوقف المؤقت في الإشارات المرورية أو عند الازدحام، حيث لا يستطيع الأشخاص من الخارج فتح الأبواب إلا في حال تم إلغاء القفل يدويًّا أو عند إيقاف تشغيل السيارة.


يعتمد النظام على وحدة تحكم إلكترونية (ECU) متصلة بحساسات السرعة في السيارة، عندما تكتشف الوحدة أن السيارة تجاوزت السرعة المحددة، يتم إرسال إشارة لقفل الأبواب جميعها تلقائيًّا.

 

ويوفر نظام قفل الأبواب التلقائي متاحًا في العديد من الطرازات الحديثة من شركات مثل تويوتا، هيونداي، كيا، هوندا، نيسان، فورد، بي إم دبليو، ومرسيدس-بنز.

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