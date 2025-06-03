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محافظات

بسبب خلافات عائلية، عامل يتخلص من حياته "شنقا" فى سوهاج

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

أقدم عامل على التخلص من حياته “شنقا” بغرفة منزله  لسوء حالته النفسية  بسبب خلافات عائلية بينهم بمركز دار السلام بسوهاج وتم نقله الجثة لمشرحة مستشفي دار السلام المركزي  .



تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة  دار السلام يفيد بالعثور على الجثة معلقة بحبل بالغرفة منزله بدلئرة المركز.

 

بالانتقال والفحص  تبين ان  الجثة  للشاب “علي س س م”، 20 عاما  - عامل  ومقيم بذات الناحية مسجاه علي ظهره بغرفة بالطابق الثاني بمنزل يرتدي كامل ملابسه وتلاحظ وجود حبل يتدلي بسقف الغرفة وبمناظرته تبين وجود " سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة " ولا توجد بـه ثمة إصابات ظاهرية أخري.

 

وقال شقيقه “هاني.س”  17 عاما - طالب، مقيم بذات الناحية  بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بوجود جثة شقيقه معلقة بحبل بالغرفة فقام بإنزالها وأن المذكور أقدم علي النخلص من حياته لسوء حالته النفسية بسبب خلافات عائلية، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

 

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الانتحار العثور إصابات ظاهرية اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج شرطة دار السلام نفي الشبهة الجنائية

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