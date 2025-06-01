انهيار جزئي بمنزل دون خسائر في الأرواح بسوهاج

انهار منزل مكون من طابقين خالٍ من السكان ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج دون خسائر فى الأرواح.





كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بانهيار جزء من سقف الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين خالٍ من قاطنيه ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية ملك عاطف ش ص 65 عاما بالمعاش، ومقيم دائرة القسم ولم يؤثر ذلك على المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح .



وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.