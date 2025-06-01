الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

انهيار جزئي بمنزل دون خسائر في الأرواح بسوهاج

انهيار منزل، فيتو
انهيار منزل، فيتو

انهار منزل مكون من طابقين خالٍ من السكان ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج دون خسائر فى الأرواح.


كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة  طهطا يفيد بانهيار جزء من سقف الطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين خالٍ من قاطنيه ومشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالعروق الخشبية ملك عاطف ش ص 65 عاما بالمعاش، ومقيم دائرة القسم ولم يؤثر ذلك على المنازل المجاورة دون خسائر فى الأرواح .


وأفاد مالك المنزل بمضمون ما سبق وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف. 
 

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