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محافظ سوهاج يطلق بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه "نزة المحزمين" بجهينة بتكلفة 96 مليون جنيه

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه " نزة المحزمين "،فيتو

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه "نزة المحزمين" المطورة بمركز جهينة بطاقة تصميمية 90 لترًا لكل ثانية بعد تطويرها وتحويلها من محطة مياه "نقالى" إلى محطة مياه "مطورة" بتكلفة بلغت 96 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بحضور المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

 

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق بما يحقق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المحطة تم تنفيذها وفقا لبرنامج استغلال الأصول غير المستغلة، ليأتي في مقدمة أولويات المحافظة لترشيد النفقات وتيسير الإجراءات، مشددًا على ضرورة الالتزام بجودة مياه الشرب وإجراء التحليلات المعملية للمواطنين بمنازلهم في حالة أي شكاوى.

 

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن محطة مياه المحزمين تم زيادة طاقتها التصميمية من 25 لترًا لكل ثانية إلى 90 لترًا ثانية من خلال استغلال الأصول غير المستغلة والتي تخدم 65 ألف نسمة بقرى "نزة المحزمين، ونزة الدقيشية والطليحات، ونزة الهيشة، والنزة البحرية، ونزة الحاجر، ومباني عنيبس، والحرافشة، وكوم إدريس، ونجع عبد الصمد"، مشيرًا إلى أنه تم زيادة ضغوط المياه وزيادة متوسط نصيب الفرد من المياه الى 140 لترًا لكل فرد لكل يوم لتلبية الاحتياجات المائية للمواطنين.

 

يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتوسيع وتحسين خدمات مياه الشرب بمختلف قرى ومراكز سوهاج وتحقيق التنمية المتكاملة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

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