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محافظ سوهاج يتفقد شارع أسيوط/سوهاج بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل

محافظ سوهاج يتفقد
محافظ سوهاج يتفقد شارع أسيوط

 تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شارع أسيوط/سوهاج، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل التي شهدها الشارع، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإضفاء طابع حضاري يعكس هوية المحافظة.

 

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس محمد مستشار المحافظة  والمهندس حاتم عمر مدير مديرية الطرق، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفى رئيس حى شرق سوهاج، والمهندس نشأت إسماعيل مسئول الشركة المنفذة للمشروع.

 

وأكد المحافظ خلال الجولة أن أعمال التطوير تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بجهود العاملين على المشروع وسرعة الإنجاز وفقًا لأعلى معايير الجودة.

 

وقد شملت أعمال التطوير تنفيذ إحلال وتجديد شامل للبنية التحتية والمرافق المتهالكة، وإنشاء أرصفة جديدة، وتجميل الجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى تركيب البردورات وأحواض الزرع، ورصف الشارع بالكامل بما يسهل حركة السير ويعزز من السيولة المرورية. كما تم تنفيذ مطبات صناعية حديثة وفق المواصفات القياسية، وصيانة الأعمدة، وتعزيز الإنارة.

وأشار "سراج" إلى أنه تم كذلك تطبيق الهوية البصرية المعتمدة لمحافظة سوهاج على الشارع، بما يضفي طابعًا جماليًا يعكس تاريخ المحافظة وأصالتها، ويواكب توجهات التطوير العمراني الحديث.

 

وشدد المحافظ على استمرار حملات المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على ما تم إنجازه، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية والمواطنين على تعاونهم من أجل نجاح وإنجاز هذه المشروعات الحيوية.

يُذكر أن محافظة سوهاج تشهد خلال الفترة الحالية خطة طموحة لتطوير وتجميل عدد من المحاور الرئيسية والميادين الحيوية، بهدف تحسين مستوى الخدمات وتقديم بيئة حضرية لائقة بأبناء المحافظة.

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