رحيل ياسين وطلاق حرب وأميرة، أبرز أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 14

دارت أحداث الحلقة 14 من مسلسل حرب الجبالي حول ياسين الذي رحل عن الحياة فجأة مما أدخل الحزن العميق في قلوب الجميع.

ينهار حرب وملك وعثمان من وقع الصدمة، في مشاهد مؤثرة تنضح بالألم، بينما يشمت في رحيله عدد من أهالي المنطقة، على الجانب الآخر، تبدو أميرة غير متأثرة بأحزان زوجها، وتطلب منه الخروج مع والدتها، في توقيت خاطئ ومؤلم، ولا تكتفي بذلك، بل تستفز حرب بكلماتها، حتى يفقد السيطرة ويلقي عليها يمين الطلاق ويطردها من المنزل.

وبعد الأربعين، يستقبل الحاج عثمان شخصًا يُدعى زكي الحلو، تاجر أقمشة معروف، يعرض عليه شراء وكالة الجبالي مقابل عرض مالي مغرٍ إلا أن عثمان يرفض الصفقة رفضًا قاطعًا، ويوبخ زكي بشدة، غاضبًا من جُرأته لعرض الصفقة.

وعلى هامش الحلقة يدور حديثا بين والدة ثريا وابنتها، بسبب علاقتها هي وشقيقتها بعائلة الجبالي، وتوبخ زهرة ابنتها بعد عودتها بحقيبة ملابسها، وتنتهي الحلقة بحضور الشرطة اثناء تسليم سعيد للبضاعة.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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