40 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 40 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 965 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.643 مليون ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة.

و قد استحوذت الأسهم على 10.86 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 89.14 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الإثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% عند مستوى 40382 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% عند مستوى 14512 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 13021 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20% عند مستوى 3366 نقطة.

تعاملات أول يونيو

وكات قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد أول جلسات شهر يونيو. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة.

تداولات آخر جلسات شهر مايو

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

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