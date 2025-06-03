الثلاثاء 03 يونيو 2025
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اقتصاد

92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة الإثنين نسبة 92 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4 % والعرب على 4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 103.2 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3 % وسجل العرب 5.9 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 236.1 مليون جنيه.

بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 3.319,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54%  عند مستوى 32325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57%  عند مستوى 40382 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53%  عند مستوى 14512 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23%  عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07%  عند مستوى 13021 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.20%  عند مستوى 3366 نقطة.

 

تعاملات أول يونيو 

وكات قد تباينت  مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد أول جلسات شهر يونيو. وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 9564 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 3360 نقطة.

 

تداولات آخر جلسات شهر مايو 

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات مايو 2025، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.292 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 32696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 40725 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14678 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 9506 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12950 نقطة، فيما هبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3334 نقطة.

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