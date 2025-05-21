مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي حملت الإشادة بما حققته مصر في مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ البرنامج الوطني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: في خضم ما نمر به، فهناك ضرورة للاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي، وهناك تقارير من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي تشير إلي تجاوز نسبة النمو العام القادم لـ 4.2%، وانخفاض لمؤشرات الدين والعجز الكلي في الموازنة وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع نصيب القطاع الخاص في المشروعات ليصل إلى 65% في الموازنة القادمة وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

ولفت: “تشرفت أمس أنا ومحافظ البنك المركزي بلقاء الرئيس السيسي وتم عرض مؤشرات السياسة النقدية، وعلى مدار الشهرين الماضيين وبالتحديد الشهر الماضي الموارد الأجنبية قادرة على تغطية استخدامات مصر بالكامل بما فيها المواد البترولية، لتلبية احتياجات الدولة سواء للبترول أو الكهرباء أو الصناعة، ووصلنا إلى مرحلة أن موارد الدولة من العملة الصعبة تغطي الاستخدامات وطلبات الدولة دون تقييد النشاط الصناعي والإنتاج، ولا يوجد طلبات متأخرة ولا قوائم انتظار في الإفراج الجمركي، والأمور مستقرة”.



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