وزيرة التنمية المحلية: لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة تختتم مقابلاتها الشخصية لـ 100 متقدم

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية مقابلاتها الشخصية للمتقدمين إلى بعض الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة وذلك وفقًا للإعلان رقم (1) لسنة 2024 على عدد 17 وظيفة، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ود. رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق والدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إجراء المقابلات الشخصية علي مدار شهري مايو ويونيو 2025 لحوالي 100 متقدم بينهم 25 سيدة، حيث تم خلال المقابلات التعرف علي التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها بالديوان العام ومدى درايتهم ببطاقة الوصف الوظيفي لتلك الوظائف.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ستقوم خلال الفترة القادمة من تجميع التقييمات الخاصة بأعضاء اللجنة لجميع المتقدمين تمهيدًا للمراجعات النهائية واستكمال باقي الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاختيار أفضل وأكفأ العناصر المتقدمة.



وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت حاجتها لشغل 17 وظيفة قيادية شاغرة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عن طريق التعيين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك بالمستوي الوظيفى (الممتاز – العالى – مدير عام) ومن بين تلك الوظائف: الوكيل الدائم للوزارة ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية وعدد من مديري العموم بالوزارة.

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