الدقهلية تستعد لاستقبال وزير التموين غدا، اعرف برنامج الزيارة بالكامل

تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الثلاثاء لإجراء جولة تفقدية للصوامع وشركات الجملة وسوف اليوم الواحد والمنطقة اللوجستية.

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التموين غدا

ومن المقرر أن يكون في استقبال وزير التموين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس علي حسن وكيل وزارة التموين في الدقهلية ولفيف من قيادات التموين بالدقهلية

تاني الزيارة والجولة داخل محافظة الدقهلية للاطمئنان على انتظام العمل داخل المنشآت التموينية بالمحافظة.

برنامج زيارة وزير التموين في الدقهلية

وتتضمن جولة وزير التموين والتجارة الداخلية، زيارة الصوامع صومعة سندوب ومضرب بهرند ومخزن ثان المنصورة التابع لشركات الجملة ومكاتب خدمة المواطنين المطورة داخل المحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ منافذ المجمعات الاستهلاكية للاطمئنان على توافر السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى.



ومن المقرر أن يتفقد وزير التموين خلال زيارته مشروع إنشاء منطقة "لوجستية الدقهلية، والذي يقام على مساحة 52 فدان باستثمارات قد تصل إلي 4 مليار جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، ويتضمن مناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، حيث تشمل المرحلة الأولي مولات تجارية وسينمات وملاهي واماكن ترفيهية.

وتتضمن المرحلة الثانية "ناد رياضي اجتماعي ومجمع مدارس وخدمات لوجستية "





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