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أخبار مصر

بدءا من وقفة عرفات، ارتفاع الحرارة 4 درجات مئوية

حالة الطقس يوم عرفات،
حالة الطقس يوم عرفات، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًّا بدءًا من يوم وقفة عرفات الخميس المقبل من 2 إلى 4 درجات مئوية لتسجل القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية من 27 إلى 29 درجة مئوية، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

طقس ربيعي مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن طقس غدا الإثنين


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:23

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