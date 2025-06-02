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حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 10 عمال إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أتوبيس في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين أتوبيس في مدينة المنيا الجديدة.

إصابة 10 عمال في المنيا 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 عمال تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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