السكك الحديد تكشف عن أبرز تعليماتها بخصوص العيد

اعلنت الهيئة القومية فى بيان رسمى لها -أنه صدرت تعليمات بتاريخ ۲٠٢٥/٥/١٢ لمواجهة الإزدحام المتوقع من جماهير الركاب في عيد الأضحى المبارك، وتضمنت تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من ۲۰۲٥/٦/١ حتي ۲۰٢٥/٦/١٥ بالإضافة إلى القطارات المجدولة بعدد ٢٣٦٥٦٠٥ مقعدا ولا يتم تشغيل هذه القطارات إلا في حالة الاحتياج لها، وهي خطة الهيئة المعتادة لمواجهة ازدحام الركاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة.

قطارات إضافية للسكك الحديد

- يتم متابعة عملية الحجز اليومي للقطارات اليومية المجدولة، وبعد التأكد من حجزها يتم فتح الحجز على القطارات الإضافية أولًا بأول حسب الطلب.

- الهيئة مستعدة بكامل طاقتها لتشغيل القطارات الإضافية المعلن عنها، وفي حالة الاحتياج لقطارات إضافية زيادة عن القطارات التي تم الإعلان عنها، تقوم الهيئة بتلبية الطلب حرصًا من الهيئة على المساعدة والمشاركة في راحة وأمان جمهور الركاب في رحلتي الذهاب والعودة

وتناشد الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواقع بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية لعدم إثارة البلبلة





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