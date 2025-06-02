رئيس جامعة الإسكندرية يشهد تخرج دفعة جديدة من طلاب الماجستير بكلية الأعمال"EMBA"

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب ماجستير المهني للمديرين التنفيذيين (EMBA)، وذلك بحضور الدكتور أيمن شتيوى عميد كلية الأعمال، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق وعميد كلية الأعمال الأسبق، والدكتور فريد الصحن المدير التنفيذى لوحدة الدراسات العليا المهنية بكلية الأعمال، والمهندس وائل لطفي رئيس مجلس إدارة شركة إنبى والعضو المنتدب، واللواء حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية، ونخبة من القيادات الأكاديمية والصناعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الأعمال.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، مؤكدًا على دور برنامج الماجستير المهنى فى تخريج قادة أعمال وصناع قرار يواكبون متطلبات سوق العمل سريع التغير، وأشاد بالتزام الخريجين وتفانيهم في التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والدراسية موجهًا إياهم بضرورة الاستمرار فى تطوير ذاتهم ومعرفة الجديد فى مجال تخصصهم.

وأكد رئيس الجامعة على التزام جامعة الإسكندرية بتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها، موضحًا أن الجامعة تضم حاليًا ما يصل إلي ٨٠ درجة مزدوجة ومشتركة مع الجامعات العالمية المرتفعة في التصنيفات العالمية بما يعزز رؤية الجامعة نحو التنافسية المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال، عن سعادته بتخريج ١٨٦ طالبًا من برنامج الماجستير المهنى.

وأكد على دور الكلية في تقديم برامج دراسية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى استحداث درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات دولية أمريكية وبريطانية وفرنسية مرموقة، وأكد على الخريجين أن يكونوا واجهة مشرفة لكليتهم باعتبارهم سفراء لها فى ميدان العمل.

وأكد المهندس وائل لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة إنبي والعضو المنتدب، أن الحفل يُجسد التواصل بين المجتمع الأكاديمي والصناعى، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجامعة بدأ منذ عام 2019، وأكد م. لطفي على أهمية التعليم المتواصل والتطبيق العملي، مؤكدًا أننا في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لكنه أكد أن العنصر البشري يظل هو العامل المشترك والأساسي في جميع التطورات الصناعية.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة أمنية ياقوت، وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، أن الاحتفال يمثل تتويجًا للطموح الذي لا يعرف حدودًا والتحديات التي تم التغلب عليها، وأوضحت أن الماجستير المهني يعد متطلبًا أساسيًا في عالم سريع التغير، داعية الخريجين لاستخدام العلم كأداة فعالة للتغيير في مرحلتهم الجديدة، وأضافت أن برنامج الماجستير المهنى للمديرين التنفيذيين في إدارة الأعمال والمحاسبة يعمل على تدعيم الشركات القوية بين الكيانات الاقتصادية الكبرى مع جامعات عالمية مثل جامعة جورج واشنطن وجامعة جورجيا الأمريكيتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.