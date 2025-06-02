الإثنين 02 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"غرفة الإسكندرية” تستقبل وفدًا تجاريا بولنديا لبحث سبل التعاون المشترك

الاسكندريه
الاسكندريه

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل،وفدًا تجاريًا بولنديًا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المصري والبولندي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

 

إعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية

ابن الوادي الجديد بطل تحدي القراءة العربي الموسم التاسع

و ضم الوفد البولندي ممثلين عن 10 شركات بولندية تعمل في قطاعات متنوعة، شملت الآلات الزراعية، الأسمدة والمنتجات الزراعية المستدامة، الطلاءات المتخصصة للزراعة، تجارة وتصدير الفواكه والخضروات، حلول النقل الأخضر، معجون الطماطم والفاكهة المجمدة، أنظمة الإضاءة الصناعية والبحرية، والخدمات القانونية والاستشارية في مجالات التمويل والعقارات والمشروعات.

و شارك في اللقاء أعضاء مجلس الإدارة  الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

ومن الجانب البولندي  يانوش فيشنفسكي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية، ورئيس مجلس الأعمال المصري - البولندي،  بارتوش ريش، الملحق التجاري بسفارة بولندا في القاهرة.

ناقش الطرفان فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها البولندية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدعم الفني، وتيسير إجراءات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو توسيع دائرة التعاون الدولي للغرفة، وتعزيز دورها كمظلة داعمة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية في الانفتاح على الأسواق الخارجية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغرفة التجارية بالاسكندرية الاقتصادية والبولندي

مواد متعلقة

إعادة محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية

ابن الوادي الجديد بطل تحدي القراءة العربي الموسم التاسع

هشام نصر يكشف سبب طلب تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري

الأكثر قراءة

اسكت من فضلك، سبب مغادرة ممثل الزمالك اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر القادة الميدانيين ونجا من 6 محاولات اغتيال، من هو زعيم حماس الجديد

حالته سيئة والترميم طلع فنكوش، أول فيديو لقصر ثقافة الأقصر بعد التنقيب عن الآثار

الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة في دمياط وتضبط المتورطين

بسبب تجاوزات الجماهير، محمد مصيلحى يتقدم رسميا باستقالته من رئاسة الاتحاد السكندرى

منها مقترح البكالوريا، رفعت فياض يكشف عن 6 قرارات مهمة لوزير التعليم

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

16,5 ألف جنيه سعر طن أرز الشعير عريض الحبة في الأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الإثنين 2/ 6/ 2025

المزيد

انفوجراف

7 رسائل حاسمة من الرئيس السيسي خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

من بدع الحجيج، خالد الجندي يحذر ضيوف الرحمن من هذا الأمر في يوم عرفة (فيديو)

معلومات عن المسجد الحرام وعدد أبوابه ومآذنه

المزيد
الجريدة الرسمية