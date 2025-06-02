"غرفة الإسكندرية” تستقبل وفدًا تجاريا بولنديا لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل،وفدًا تجاريًا بولنديًا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المصري والبولندي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

و ضم الوفد البولندي ممثلين عن 10 شركات بولندية تعمل في قطاعات متنوعة، شملت الآلات الزراعية، الأسمدة والمنتجات الزراعية المستدامة، الطلاءات المتخصصة للزراعة، تجارة وتصدير الفواكه والخضروات، حلول النقل الأخضر، معجون الطماطم والفاكهة المجمدة، أنظمة الإضاءة الصناعية والبحرية، والخدمات القانونية والاستشارية في مجالات التمويل والعقارات والمشروعات.

و شارك في اللقاء أعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس البديوي السيد، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.

ومن الجانب البولندي يانوش فيشنفسكي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية البولندية، ورئيس مجلس الأعمال المصري - البولندي، بارتوش ريش، الملحق التجاري بسفارة بولندا في القاهرة.

ناقش الطرفان فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها البولندية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية واللوجستية، كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدعم الفني، وتيسير إجراءات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويُعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو توسيع دائرة التعاون الدولي للغرفة، وتعزيز دورها كمظلة داعمة لمجتمع الأعمال بالإسكندرية في الانفتاح على الأسواق الخارجية.

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