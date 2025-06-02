حبس المتهمين باختطاف شاب وطلب فدية من أسرته فى المقطم

قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس المتهمين في واقعة اختطاف شاب بمنطقة المقطم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وبمواجهة الجناة، اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من صديق المجني عليه، نتيجة خلافات مالية سابقة بينهما، حيث قاموا بالتخطيط لاختطافه ومساومة والده على دفع مبلغ مالي.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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