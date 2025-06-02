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تعليم الدقهلية: ضبط 19 محاولة غش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

غرفة امتحانات الإعدادية
غرفة امتحانات الإعدادية بالدقهلية، فيتو

أعلنت غرفة امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية عن أن إجمالي محاولات الغش  التي تم رصدها 19 حالة في إدارات مختلفة أبرزها أجا والسنبلاوين ومنية النصر وشرق المنصورة وغرب المنصورة وطلخا وشربين.

حيث تم ضبط اول أيام مارثون الامتحانات 8 حالات 5 في مادة العربي و3 في امتحان الدين بإدارات غرب المنصورة -طلخا – شربين – نبروه.

 

وثاني ايام الامتحانات بالشهادة الإعدادية في الدقهلية تم ضبط 8 حالات غش في مادة الجبر والدراسات الاجتماعية في الإدارات المثالية  أجا وميت غمر ونبروه والمنزل. 

وثالث أيام مارثون الامتحانات تم ضبط 3 حالات غش في مادة الانجليزي با.ارة السنبلاوين ومنية النصر وشرق المنصورة 

امتحانات الشهادة الاعدادية في الدقهلية

وأدى اليوم الإثنين، 126 ألفا و383 طالبا وطالبة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، امتحان الإنجليزي في ثالث أيام ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة للصف الثالث الإعدادي

 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية في اليوم الرابع للامتحانات غدا الثلاثاء 3 يونيو (مادتين) الهندسة ومدتها ساعتان من 9 إلى 11، والتربية الفنية ومدتها ساعتان من 11.15 إلى 1.15، واليوم الخامس  الأربعاء 4 يونيو (مادتين) العلوم ومدتها ساعتان من 9 إلى 11.
والكمبيوتر وتكنولوچيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة من 11.15 إلى 12.15.

 

 

 

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