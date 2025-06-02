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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 2/6/2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم في السعودية

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الاثنين 2 يونيو 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وفيما يلي ترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

406 ريالات للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

355 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

305 ريالات  للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم. 

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