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اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم الإثنين 2/6/2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب في عمان  وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق اليوم الاثنين  2 يونيه 2025.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 41 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 38 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 36 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 31 ريالا عمانيا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% اليوم الاثنين، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مدعومةً بتراجع الدولار وازدياد المخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، ما عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

بحلول الساعة 13:38 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب الفوري بنسبة 2.1% إلى 3,359.34 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 مايو. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% إلى 3,383.60.

تزامن هذا الأداء مع تراجع في أسواق الأسهم، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب المستثمرين لأسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية والسياسية، من بينها صدور تقرير مهم حول الوظائف الأميركية وتوقعات بخفض مرتقب في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وتجددت التوترات بين واشنطن وبكين بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، الصين بانتهاك اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية والقيود التجارية المتبادلة على المعادن الحيوية. 

 

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