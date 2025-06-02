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رياضة

اتحاد الكرة ينعي والدة عمرو الجنايني

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، نعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد، والدة عمرو الجنايني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، التي وافتها المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة والدة عمرو الجنايني

فُجع عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك والرئيس الأسبق للجنة الخماسية التي أدارت اتحاد الكرة المصري، بوفاة والدته صباح اليوم، في خبر أحزن الوسط الرياضي المصري بأكمله.

 

وأعلن الجنايني نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك”، حيث كتب بكلمات مؤثرة:
“أمي الغالية في ذمة الله… ماتت من كنت أُكرِم من أجلها… أرجو الدعاء”.

وتلقى الجنايني على الفور سيلًا من رسائل التعزية من نجوم الرياضة والإعلام والمجتمع، تقديرًا لمكانته وشعورًا بالمواساة في هذا المصاب الجلل. كما حرص عدد من المسؤولين بنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم على تقديم التعازي، مشيدين بدور والدته في حياته ودعهم الكامل له.

 

وتأتي الوفاة في توقيت يشهد فيه الجنايني نشاطًا داخل نادي الزمالك ضمن لجنة التخطيط، ما زاد من حالة التعاطف والدعم النفسي له من جمهور وأعضاء النادي.

 

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة اليوم، على أن يُحدد موعد العزاء لاحقًا.

 

 

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