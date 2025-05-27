الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنعي اللواء محمد على مصيلحى رئيس هيئة الإمداد ووزير التموين الأسبق

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو

 تنعى القوات المسلحة اللواء أ ح  محمد على مصيلحى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ، الذى وافته المنية أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الوطنى المخلص.

حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

وكان الفقيد الراحل قد شغل العديد من المناصب والوظائف، كان أبرزها رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ووزير التموين والتجارة الداخلية.

وتتقدم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

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